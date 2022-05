Sissi, chi è la prima finalista di Amici 21: ci aveva provato già a X-Factor

07 maggio 2022 a

Sissi è la prima finalista di Amici, il talent di Maria De Filippi arrivata alla ventunesima edizione. La cantante della squadra di Lorella Cuccarini è stata la prima a raggiungere - oggi 7 maggio 2022 - l'agognata puntata finale.

Ma chi è Sissi? Originaria di Erba - in provincia di Como - classe 1999, il suo vero nome è Silvia Cesana. La sua carriera musicale è iniziata presto e nel 2019 ha firmato un contratto con la Sugar di Caterina Caselli. Prima di Amici l’abbiamo già vista in un altro talent show: ha infatti partecipato a X-Factor, presentandosi alle audizioni con il brano Del Verde di Calcutta. Ricevette quattro sì e raggiunse i Bootcamp. Il suo percorso nel talent continuò fino agli Home Visit ma non arrivò ai Live, perché non fu scelta.

Proprio Sissi, Albe e Luigi avevano la prima manche del Serale di Amici. Il voto di Stefano De Martino è risultato decisivo per la seconda volta su due con Sissi sempre preferita. La squadra guidata da Cuccarini-Todaro poi ha schierato di nuovo Sissi contro Luigi. Sissi propone la sua versione di Dancing Queen degli Abba, mentre Luigi la sua versione di Malo di Bebe, impreziosita da un suo monologo riguardante il tema della canzone, ovvero la violenza contro le donne. I giudici scelgono Luigi. Nuova sfida, questa volta tra Albe e Alex e la spunta quest'ultimo. Alex e Sissi si giocano dunque primo accesso in finale e al termine della manche è Sissi a gioire ed esultare: è infatti la prima finalista ufficiale del programma.

