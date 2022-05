L'Eredità, Domenico campione il 7 maggio 2022. Eliminate Sara e Angelica

07 maggio 2022 a

Puntata con diversi colpi di scena quella de L'Eredità del 7 maggio 2022. Domenico è il nuovo campione del quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna, ma a fare notizia sono le eliminazioni di Sara e Angelica, le concorrenti capaci di dominare le ultime puntate (quella di oggi per Sara era la dodicesima partecipazione al programma che precede il tg serale). Eliminata anche Elettra che si era affacciata ieri al gioco. Al gioco finale Domenico però non riesce a vincere il montepremi in ballo. Ci riproverà domani.

Al triello dunque si presentano tutte new entry; Domenico, Marcello e Federica. Le due risposte decisive (tutto il mondo è un palcoscenico lo dice Jaques in come vi piace, la stereotomia si occupa di costruzioni architettoniche) lanciano Domenico che soffia il titolo a Marcello che aveva iniziato il momento decisivo.

Alla Ghigliottina il nuovo campione ci arriva con un bottino di 210mila euro che diventa di 13.125 euro dopo ben quattro dimezzamenti. Le parole "da legare" sono poco, tutto, spezzare, perdi e trombe. Domenico prova la carta della vittoria con il termine lancia, ma la parola corretta è fiato.

