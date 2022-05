Alessandro Benetton e i tre figli avuti dall'ex moglie Deborah Compagnoni. Chi è l'imprenditore: dai successi in Formula 1 con Schumacher alla tragedia del Ponte Morandi. Ora un libro

07 maggio 2022 a

Si racconterà a Verissimo nel corso della puntata odierna, sabato 7 maggio, Alessandro Benetton. L'imprenditore, secondogenito di Luciano, ha scritto un libro che uscirà in tutte le librerie il 10 maggio e proprio in questa occasione ha deciso di aprirsi ospite di Silvia Toffanin, a partire dalle 16,30 su Canale 5.

Nato a Treviso nel 1964, studia negli Usa dove si laurea nel 1987 in business administration presso l'Università di Boston. Quattro anni dopo arriva il Master in business administration a Harvard, con relatore Michael Porter. Si sposta sempre all'estero, tra Inghilterra e Stati Uniti, e dal 1988 al 1998 è presidente di Benetton Formula. Il team vince due mondiali piloti in Formula 1 con Michael Schumacher, un mondiale costruttori e porta a casa numerosi successi. Nel 1992 fonda 21 Investimenti, che nel 2018 cambia nome in 21 Invest, gruppo europeo con uffici a Treviso, Milano, Parigi, Ginevra e Varsavia. Dall'aprile 2012 al maggio 2014 è alla guida di Benetton Group mentre a novembre 2016 lascia il consiglio d'amministrazione per divergenze con la famiglia sui progetti futuri. Al momento è nel cda di Edizione e di Autogrill, oltre ad essere membro della giunta di Confindustria e far parte dell'Advisory Committee di Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG di Zurigo.

Lato vita privata, è stato sposato con Deborah Compagnoni, con cui ha avuto tre figli: Agnese, Tobias e Luce. "Ho instaurato con i figli un rapporto diverso rispetto a quello dei miei genitori, con un dialogo più parallelo e meno verticale. Penso che l’autorevolezza si raggiunga anche e soprattutto attraverso l’empatia. Condivido con loro viaggi, percorso di studi, prime esperienze lavorative, visite culturali. Li invito a farsi domande e ad allargare sempre lo sguardo, facendo cogliere le caratteristiche e le inclinazioni di ciascuno, evitando di imporre una direzione, una traiettoria appunto, ma spingendoli a cercare la loro", ha detto in una recente intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Benetton ha anche raccontato il duro momento legato alla tragedia del Ponte Morandi. Nel libro in uscita il 10 maggio ha detto che "un dramma così peserà per sempre sulla nostra famiglia. Avremmo dovuto chiedere subito scusa anche se in realtà c’era solo un membro della famiglia all’interno di un consiglio di un’azienda in cui avevamo il 30%. L’unica cosa che posso fare con ancora più forza è esprimere per sempre la più sentita vicinanza a tutti quelli che hanno subito delle perdite o dei danni da quell’episodio”.

