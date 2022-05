Vladimir Luxuria, prima transgender a essere eletta al parlamento: quanto guadagna per fare l'opinionista

07 maggio 2022 a

Vladimir Luxuria è opinionista dell'edizione in corso de L'isola dei famosi, il reality in onda su Canale5 condotto da Ilary Blasi. Si sta confermando perfettamente calata nel ruolo e con Nicola Savino forma una coppia molto brillante, simpatica e con giudizi taglienti e mai banali. Attivista, scrittrice, attrice, cantante, personaggio televisivo a tutto tondo ma anche ex politica (è stata deputata della XV Legislatura, durante il governo Prodi II, prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo), si racconterà di nuovo a Verissimo oggi - 7 maggio 2022 - intervistata da Silvia Toffanin. Con Luxuria anche Zì Faamelù, la cantante ucraina che è stata respinta alla frontiera per i documenti da uomo.

Originaria di Foggia, 56 anni, Luxuria si è già raccontata nel salotto televisivo del sabato di Canale5. "Giocavo con la televisione e mi piacevano le bambole. Sentivo un’anima femminile e reprimevo questa cosa, ci è voluto molto tempo per prendere la decisione più importante della mia vita: combattere per diventare me stessa" aveva raccontato Vladimir svelando anche alcuni soprusi subiti. "Ho subito aggressioni, sono stata picchiata e ho temuto di essere ammazzata, a scuola non andavo mai al bagno perché quando tornavo al banco trovavo gli insulti scritti su libri e quaderni" aveva spiegato.

Luxuria aveva raccontato anche altri episodi di bullismo subiti: "So cosa significa sentirsi accerchiati, andare a fare ginnastica tornare nello spogliatoio e trovare la pipì nelle scarpe, ma la mia rivincita più grande è che quei bulli li ho sconfitti due volte: mi sono laureata con 110 e lode alla faccia loro e oggi questi bulli se ritorno nella mia città sai cosa mi chiedono? Di farmi un selfie con loro". Il gossip le ha affibbiato una relazione con un politico di centrodestra - relazione tenuta nascosta - e poi un flirt con Gennaro Siciliano, ex ballerino di Amici. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Notizia, sembra che da opinionista percepisca circa 5mila euro per ogni ospitata.

