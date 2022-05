Lineablu, le anticipazioni della puntata di oggi sabato 7 maggio: dove sono? Donatella Bianchi si ferma in Sicilia

07 maggio 2022 a

C'è la Sicilia, con il suo mare blu e le sue terre da scoprire, ad accompagnare i telespettatori della seconda puntata della stagione di Lineablu, in onda oggi sabato 7 maggio su Rai 1 alle 15,15. Al timone del programma, ormai da anni, c'è Donatella Bianchi, che nell'appuntamento odierno sarà nei luoghi iconici della costa orientale siciliana.

L’eredità del mare, un omaggio alla bellezza del Mare Nostrum, al patrimonio storico, sociale, ambientale ed economico di grande valore per il Paese. Donatella Bianchi viaggerà da San Vito lo Capo allo Stagnone di Marsala, passando per Trapani, sulle tracce del più antico e profondo rapporto tra uomo e mare oggi rappresentato, in termini di protezione, dalla rete di Aree Marine Protette che custodiscono gli habitat più vulnerabili del mediterraneo. Anche quest’anno, ad accompagnare la conduttrice ci sarà Fabio Gallo, pronto a mostrare gli angoli più suggestivi del nostro Paese.

