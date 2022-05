Linea Verde Life, le anticipazioni di oggi sabato 7 maggio: fermata ad Asti

07 maggio 2022 a

Classico appuntamento del sabato di Rai 1, torna anche oggi, 7 maggio, Linea Verde Life. Il programma va in onda alle 12,30, subito dopo la puntata di Linea Verde Link - che oggi fa tappa in Sardegna - e prima del telegiornale delle 13. Orario questo che permette a moltissimi telespettatori di sintonizzare la televisione sul primo canale della televisione di stato per scoprire i segreti che verranno raccontati da Marcello Masi e Daniela Ferolla, in quello che è il loro viaggio lungo la penisola italiana per spiegare come sia organizzata l'agricoltura in città e nei dintorni dei grandi centri urbani della nostra nazione, in continua ricerca di un buon equilibrio tra aree metropolitane e attività produttiva.

Nella nuova puntata di Linea Verde Life si farà tappa ad Asti. I due presentatori andranno alla scoperta del territorio astigiano tra innovazione e sostenibilità. Un viaggio che parte dall'economia circolare, con il tema del riuso delle vinacce in campo cosmetico, passa attraverso attività d'eccellenza come l'antica arte dell'arazzeria e l'affascinante mestiere del bottaio e ci porterà a scoprire un trekking insolito. La città astigiana è anche terra natia di ingegno, con un ferrociclo per rotaie, e di velocità con lo sportivo che raggiunge i 130 km/h in bicicletta grazie al contributo di ricerca del team del Politecnico di Torino. Non mancherà il racconto delle sublimi espressioni enogastronomiche del territorio.

Insomma, una puntata tutta da vivere per gli appassionati e non di queste meravigliose terre, che vengono raccontate nei loro minimi dettagli da Linea Verde Life. Appuntamento dunque alle ore 12,30 su Rai 1.

