Linea Verde Link, dove sono Greta Mauro e Fabio Gallo: le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 7 maggio, su Rai 1. Tappa in Sardegna

Il viaggio di Linea Verde Link riparte dalla Sardegna. L'isola dei quattro mori, infatti, sarà il fulcro della puntata di oggi, sabato 7 maggio, in onda alle 12 su Rai 1. Un programma, quello condotto da Greta Mauro e Fabio Gallo, che ha poco più di un mese di vita ma che sta riscuotendo un grande successo tra i telespettatori.

I due presentatori, in terra sarda, scopriranno come sia possibile rivoluzionare il nostro modo di vivere: gli elementi naturali come il mare e il sole possono generare economia pulita, e i rifiuti invece diventare risorse preziose. Il programma accompagnerà così il telespettatore in un percorso alla scoperta delle menti brillanti di giovani abitanti del territorio che stanno letteralmente trasformando sapienze e tradizioni locali, con lo sguardo al futuro, senza mai rinnegare il passato. Si andrà ad esplorare una vera e propria foresta nel cuore di Cagliari, dove sono conservate più di 3.500 semi e piante rare: un tesoro prezioso e unico per tutto il Mediterraneo; conosceremo poi un dispositivo che arriva direttamente dal futuro, capace di selezionare, tritare e pesare i rifiuti distinguendoli per colore e genere.

Fabio Gallo invece salperà nei mari sardi per raccontare l’innovativo progetto di allevamento delle ostriche, che punta sul lavoro naturale di mare e sole; infine andrà alla scoperta dell’invenzione di un giovane venticinquenne che ha unito la passione per i droni a quella dell’agricoltura, per ideare un sistema che rivoluzionerà il lavoro nei campi. A conclusione della puntata, l’immancabile appuntamento con lo spazio riservato a Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli per ridere - e riflettere - sul futuro green che ci attende. Un futuro segnato da un Iink tra innovazione e sostenibilità, parole chiave di questo nuovo programma di Rai 1.

