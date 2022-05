Paura per Massimo Ranieri, cade durante lo spettacolo a Napoli: è ricoverato in ospedale

06 maggio 2022 a

Tanta paura per Massimo Ranieri nella serata di oggi, venerdì 6 maggio. Il cantante, impegnato al teatro Diana di Napoli per una replica del suo spettacolo “Sogno e son desto”, è infatti caduto dal palcoscenico. Attimi di terrore dunque: secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, che cita alcune testimonianze, Ranieri sarebbe caduto avanzando nel vuoto credendo di trovare una scaletta.

Ranieri è rimasto a terra ed è stata immediatamente chiamata l'ambulanza per i primi soccorsi. Lo spettacolo, ovviamente, è stato subito sospeso, nonostante il cantante sia rimasto sempre vigile in attesa dei sanitari che lo hanno trasportato all'ospedale Cardarelli per il trauma cranico e per una botta alla spalla.

Massimo Ranieri, stando al calendario del suo tour, sarebbe dovuto rimanere a Napoli con il suo spettacolo fino al 22 maggio, con repliche quasi quotidiane. Vedremo dunque se ci saranno modifiche o se, dopo una notte di ricovero, domani sabato 8 maggio il cantante tornerà subito sul palco. Il tour proseguirà poi a Parma, Cesena, Sanremo, Livorno, Roma e Terni, il 16 giugno, per poi riprendere a novembre, con alcune date ancora in allestimento e altre già definite. Tra queste, quelle pugliesi di 25 e 26 novembre - a Lecce e Bari - e quelle di dicembre a Frosinone, Spoleto (4 dicembre), Firenze, Milano, Bergamo, Torino, Cremona, Saint Vincent, Varese e Ancona.

