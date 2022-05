Marialaura De Vitis, dalla storia con Paolo Brosio alla vittoria a La Pupa e il Secchione: chi è la giovane influencer. Età e fidanzato

06 maggio 2022 a

a

a

Saranno tre gli ingressi a L'Isola dei Famosi nel corso della puntata di questa sera, venerdì 6 maggio: Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Marialaura De Vitis. Quest'ultima è reduce dall'esperienza de La Pupa e il Secchione Show, programma conclusosi martedì scorso su Italia 1 e che l'ha vista trionfare assieme a il secchione Edoardo Baietti. Nemmeno il tempo di chiudere questo capitolo della sua vita quindi che è arrivata la chiamata dall'Honduras per la bella Marilù, così si fa chiamare.

Fabrizia Santarelli chi è la modella nuova naufraga: ex Avanti un altro e Miss Curve d'Italia

Nata a Reggio Emilia nel 1998, Marialaura De Vitis, dopo il diploma, si è laureata in Scienze della Comunicazione, conseguendo la laurea nel luglio del 2020 con il punteggio di 97. Appassionata di sport e viaggi - ha anche preso parte all'esperienza Erasmus, frequentando un semestre a Valencia - non è credente ma ha trovato un forte appoggio nella fede di Paolo Brosio, che dopo l'esperienza a La Pupa e il Secchione Show l'ha chiamata per complimentarsi. "Sono molto contenta - ha detto a Pomeriggio Cinque - ho ricevuto anche la chiamata di Paolo Brosio, mi ha fatto molto piacere sentirlo, si è complimentato con me".

Mercedesz Henger, la figlia di Eva è single: "Ho voglia di innamorarmi, mando un bacio a un misterioso naufrago"

Lo stesso Brosio, tra l'altro, è stato fidanzato proprio con Marialaura, nonostante la grande differenza di età. I due si erano conosciuti prima della partecipazione del giornalista al Grande Fratello Vip, ma nel maggio del 2021 la relazione è terminata. Sui social era anche sorto il dubbio sulla veridicità del rapporto, ma i due hanno sempre confermato la loro relazione. In seguito, la bella influencer ha frequentato, almeno secondo le voci che sono circolate sul web, Giorgio Manetti, vecchia conoscenza di Uomini e Donne nonché vecchia fiamma di Gemma Galgani, ma i due non hanno mai confermato ciò.

L'Isola dei Famosi: Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli sono le nuove naufraghe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.