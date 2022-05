Mercedesz Henger, la figlia di Eva è single: "Ho voglia di innamorarmi, mando un bacio a un misterioso naufrago". Chi è: età, ex fidanzato e carriera

06 maggio 2022 a

Una nuova concorrente per L'Isola dei Famosi: questa sera, venerdì 6 maggio, entrerà in scena anche Mercedesz Henger, figlia della bella Eva. Insieme a lei, arriveranno in Honduras anche Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli, per quelle che saranno le Conquistadoras.

L'Isola dei Famosi: Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli sono le nuove naufraghe

All'anagrafe Mercédesz Jelinek Schicchi, Mercedesz ha 30 anni ed è la figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, regista, fotografo e imprenditore italiano attivo nel mondo della pornografia e dello spettacolo morto nel 2012. Personaggio televisivo e modella fin da piccola, nell'ultimo periodo la sua notorietà è stata associata al suo canale Instagram, dove conta oltre 780mila follower e grazie al quale è diventata una vera e propria influencer. Nel 2016 aveva già partecipato all'Isola, dove era rimasta impressa la sua prova in apnea: "Avevamo appena fatto la prova del fango, visto che non l'avevamo finita perché si stavano facendo male tutti ci hanno dato da mangiare, ma un sacco. Io mi sono ingozzata di alette di pollo, ho mangiato pure le ossa, e poi ci hanno buttato in acqua. Io in realtà stavo bene", aveva detto a Isola Party nel 2021, ricordando quanto successo.

Lato vita privata, Mercedesz è single. "Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. Avendo visto le ultime puntate dell’Isola, qualcuno che potrebbe piacermi c’è, non voglio dire chi. Mando un bacio a questo misterioso naufrago e ci vediamo presto", aveva detto in un videomessaggio. In passato è stata fidanzata con Lucas Peracchi. Nel 2021, a Pomeriggio Cinque, aveva detto che durante il lockdown avevano litigato molto e per questo si erano presi una pausa.

