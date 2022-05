Propaganda Live, le anticipazioni e gli ospiti della puntata stasera in tv, venerdì 6 maggio, su La7

06 maggio 2022 a

a

a

Consueto appuntamento del venerdì di La7, anche stasera 6 maggio torna Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi. Un insolito appuntamento con l'informazione per raccontare l'Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.

Quarto Grado, su Rete4 i casi di Liliana Resinovich e Mario Bozzoli. Tutte le piste

Prosegue anche questa sera il racconto della guerra, questa volta dal Donbass a Est dell’Ucraina, per raccontare il fronte caldo dove il conflitto va avanti dal 2014. In collegamento ci sarà Francesca Mannocchi, che in questi mesi ha raccontato sempre dalle zone calde ciò che sta avvenendo. Ospite in studio il responsabile di “Baobab experience” Andrea Costa a due giorni dalla sentenza che fa cadere tutte le accuse per il reato di immigrazione clandestina. Per il reportage della settimana, invece, Diego Bianchi è andato a visitare quello che si potrebbe definire un “villaggio ucraino” in un vecchio camping in disuso nella periferia di Roma. Qui ha incontrato diversi ucraini che vivono in Italia da tanti anni e che lavorano ad ore (badanti, pulizie, operai). È dal 2014 che questa comunità raccoglie aiuti da inviare ogni settimana nel loro paese. Con l’inasprirsi del conflitto negli ultimi mesi, hanno incrementato gli sforzi.

The Band, dopo due puntate gli Anxia Lytics guidano la classifica parziale

Nel corso della serata non mancherà un nuovo monologo di Andrea Pennacchi, mentre ospite musicale sarà il cantautore Raiz. In studio gli ospiti fissi: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi. Anche questa settimana grande spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Insomma, una puntata tutta da vivere su La7, a partire dalle 21,15.

L'Isola dei Famosi: Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli sono le nuove naufraghe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.