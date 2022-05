L'Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata stasera in tv, venerdì 6 maggio. Entrano tre nuovi naufraghi: ecco chi sono

06 maggio 2022 a

a

a

Torna l'appuntamento con L'Isola dei Famosi questa sera, venerdì 6 maggio, su Canale 5. Il programma è arrivato alla quattordicesima puntata e vede al timone per la seconda stagione consecutiva Ilary Blasi. Con lei, in studio, il tandem di opinionisti composto da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre in Honduras è tornato Alvin, storico inviato delle scorse edizioni che però aveva saltato le ultime. Andiamo a vedere le anticipazioni della puntata odierna.

Video su questo argomento Ilary Blasi, gaffe a L'Isola dei Famosi: "Devi lasciare la patata" | Video

Nel corso dell'appuntamento di questa sera faranno il loro ingresso sulle spiagge dell'Honduras tre nuove concorrenti, le Conquistadoras. Si tratta di Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli, tutte e tre pronte a conquistare l’Isola, ma anche il cuore di Edoardo e Alessandro. I Naufraghi come prenderanno il loro arrivo? A mancare non saranno di certo le sorprese: questa sera Guendalina potrà finalmente riabbracciare il suo amato “Cuore”, nonché il suo fidanzato Federico, ma per farlo dovrà affrontare un grande “sacrificio”.

Fabrizia Santarelli chi è la modella nuova naufraga: ex Avanti un altro e Miss Curve d'Italia





Per Roger, Beatriz ed Estefania è arrivata l’attesissima resa dei conti: quale sarà la decisione di Roger di fronte alle due ragazze? Clemente, Nick e Nicolas sono in Nomination: chi di loro dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamada? Intanto Blind, il rapper originario di Perugia, è tornato dopo diverso giorni in infermeria in Playa. L'infortunio, e gli accertamenti dei giorni scorsi lo hanno allontanato dalle dinamiche del gioco, chissà che situazione ha ritrovato al rientro con gli altri concorrenti. Per scoprirlo basterà aspettare le 21,30 e sintonizzarsi su Canale 5.

The Band, dopo due puntate gli Anxia Lytics guidano la classifica parziale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.