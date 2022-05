Stasera in tv venerdì 6 maggio, su Rai 1 torna The Band: le anticipazioni, la classifica parziale e i risultati della scorsa puntata

06 maggio 2022 a

Terzo appuntamento con The Band su Rai 1 questa sera, venerdì 6 maggio.Il nuovo programma condotto da Carlo Conti e prodotto con Palomar Entertainment, in onda in prima serata, entra dunque nel vivo. La musica dal vivo sarà la grande protagonista, come sempre, di questo talent, grazie alle performance degli 8 gruppi in gara (che vivono le sette note con tutta la passione e l’entusiasmo dei giovani) pronti a dare il meglio di sé stessi per portare a casa il titolo di Band dell’anno. In giuria ci sono Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Fondamentale, per divenire campioni di puntata, il supporto che gli otto tutor avranno dato nel corso della settimana ai propri assistiti. E già nelle prime puntate si sono potuti apprezzare i passi avanti, dalla musica al look, che le Band hanno compiuto sul palco. Ricordiamo gli accoppiamenti: Giusy Ferreri-Cherry Bombs, Irene Grandi-N’ice Cream, Dolcenera-Anxya Cyitics, Federico Zampaglione-JF Band, Marco Masini-Mons, Francesco Sarcina-Living DoIls, Rocco Tanica-Achtung Babies, Enrico Nigiotti-Isoladellerose. La scorsa puntata è stata vinta, a pari merito, dai Mons con ‘Up Patriots to arms’ di Franco Battiato nella versione dei Subsonica e dalle Cherry Bombs con ‘Rumore’ di Raffaella Carrà. Però la classifica generale vede in testa, per la seconda settimana consecutiva, gli Anxia Lytics. Ma i punti di distacco sono così pochi che la graduatoria potrebbe facilmente essere ribaltata. Fatto sta che i punti in palio ora si fanno davvero pesanti. Insomma, le 8 band dovranno stupire ancora di più, seguendo sempre con più attenzione i preziosi consigli dei tutor che, con grande cura e affetto, propongono ai loro “figliocci”.

Ricordiamo che la valutazione è doppia: voteranno non solo Verdone, Nannini e Argento, ma anche gli stessi tutor, che però non potranno esprimersi sulla propria band. Chi riuscirà a interpretare al meglio e fare proprie le cover che dovranno suonare e cantare nel corso del programma? Le band ora come ora sono più calde che mai e c’è da scommettere che dal palco del teatro Verdi di Montecatini se ne ascolteranno ‘delle belle’. Dal punto di vista della comicità, sono i Boiler (Federico Basso e Davide Paniate) a intrattenere pubblico e telespettatori nelle vesti di improbabili giornalisti.

