Raimondo Vianello, chi era lo showman: come è morto e la storia d'amore con Sandra Mondaini

Raimondo Vianello - attore e conduttore che ha fatto la storia dello spettacolo italiano - sarà al centro del pomeriggio di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone. Lo ricorderanno - in occasione del centenario della sua nascita che ricorre domani 7 maggio - Barbara Snellenburg, Giorgia Trasselli e Pierfilippo Siena.

Vianello - nato a Roma il 7 maggio 2022 - ha iniziato la sua carriera negli anni Quaranta. Particolarmente prolifici sono stati i sodalizi artistici prima con Ugo Tognazzi, con il quale negli anni Cinquanta ha girato diversi film e condotto il varietà Un due tre, e in seguito con la moglie Sandra Mondaini, con la quale dagli anni Sessanta in poi ha realizzato molti varietà e diversi film, oltre alla nota sitcom Casa Vianello, andata in onda dal 1988 al 2007. Tra gli altri programmi condotti anche Tante scuse (Rai) e poi Attenti a noi due, Zig Zag, Il gioco dei nove e Pressing in Mediaset. Ha condotto anche una storica edizione del Festival di Sanremo (1998).

Raimondo Vianello ha fatto coppia nella vita con Sandra Mondaini. Si sono sposati nel 1962 dopo essersi conosciuti nel 1959. Si tratta di una delle coppie più longeve della televisione italiana. Vianello è morto a Milano il 15 aprile 2010 all'ospedale San Raffaele dopo 11 giorni di ricovero a causa di un blocco renale (dal 1972 viveva con un solo rene), precedendo di cinque mesi la moglie Sandra.

