L'Eredità, Mircalla nuova campionessa il 5 maggio 2022. Poi perde alla Ghigliottina

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno prima del telegiornale di Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Si tratta di Mircalla che però -nella puntata di oggi giovedì 5 maggio 2022 - non riesce a sbancare il gioco finale ed aggiudicarsi il montepremi in ballo. Ci potrà però riprovare già domani.

Al triello ci arrivano la campionessa in carica Angelica, l'attuale campionessa più longeva del programma Sara (10 puntate), più la new entry Mircalla. Le risposte alle due domande decisive (il 24 ottobre prima giornata nazionale dedicata allo spettacolo, chi "enche linguiça" parla tanto ma dice poco) sono ad opera proprio della new entry Mircalla.

Alla Ghigliottina la nuova campionessa ci arriva con 110mila euro, che diventano 13.750 dopo tre dimezzamenti. Le parole da "legare" sono padre, angelo, torre di Londra, cerbero e faro. Mircalla tenta con il termine Dio, ma quella vincente era guardiano.

