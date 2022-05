Il Volo stasera giovedì 5 maggio ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta

05 maggio 2022 a

Il Volo ha tagliato il traguardo dei dieci anni di carriera, qualcuno in più a dire il vero. Questa sera, giovedì 5 maggio, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno ospiti di Bruno Vespa nel consueto appuntamento televisivo in seconda serata con il talk Porta a Porta. Inizio alle ore 23.30. Puntata dedicata alla musica e a un vero e proprio fenomeno artistico italiano, nel salotto più importante d'Italia. Fino a ora il gruppo ha pubblicato dodici album, sette registrati in studio, quattro live e una raccolta. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble di fatto cantano insieme dal 2009 quando si conobbero nel talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. Da allora non si sono mai separati artisticamente ed hanno proposto la loro musica praticamente in tutto il mondo facendo incetta di riconoscimenti e di successi. Ancora una volta davanti alle telecamere, i tre giovani cantanti racconteranno le emozioni di carriere di successo, ma anche momenti di vita personale.

