Soliti Ignoti – Il Ritorno, stasera giovedì 5 maggio Amadeus festeggia le mille puntate

Un traguardo raro nel mondo della televisione. Perché quasi mai i programmi durano tanto e quando ci riescono difficilmente lo fanno con lo stesso presentatore. Amadeus, invece, ha fatto centro alla guida dello show Soliti Ignoti – Il Ritorno: questa sera, giovedì 5 maggio, alle ore 20.30 su Rai 1 andrà in onda la puntata numero mille del programma prodotto dalla televisione di stato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Iniziato nella versione condotta da Amadeus il 20 marzo 2017, il programma è giunto alla sesta edizione e, anche quest’anno, sta vivendo una stagione straordinaria, con una media di circa 5 milioni di spettatori ogni sera, superiore al 20% di share (in crescita rispetto allo scorso anno), e risultando, quasi ogni giorno, il programma più visto dell’intera giornata in termini di ascolto medio.

Inoltre, ogni sera, il gioco finale del “parente misterioso”, novità introdotta nel 2017 con il ritorno del programma nell’access prime time di Rai 1, registra picchi di ascolto altissimi che, nella stagione in corso, hanno superato anche gli 8 milioni di spettatori (8,2 milioni il 20 gennaio 2022): tutti da casa cercano di indovinare a chi sia legato il misterioso parente che improvvisamente viene accolto nello studio.

Protagonisti del gioco sono i concorrenti che con logica, intuito e capacità di osservazione, devono cercare di abbinare agli otto ignoti le relative identità per cercare di mettere insieme i premi in denaro. Il montepremi può raggiungere fino ai 500.000 euro, ma per portare a casa i soldi occorre indovinare a chi è legato il parente misterioso. In questa edizione, nelle indagini si sono alternati personaggi famosi, che in caso di vincita hanno devoluto il montepremi in beneficenza, e coppie di familiari, come nelle puntate attualmente in onda. L’appuntamento con Soliti Ignoti – Il Ritorno è tutte le sere alle 20.30 su Rai 1, fino al 6 giugno, quando si concluderà questa stagione.

