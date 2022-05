Stasera giovedì 5 maggio, in seconda serata su Rai 2, Anni 20 Notte. Ospiti e anticipazioni

05 maggio 2022 a

In seconda serata su Rai 2, stasera giovedì 5 maggio, appuntamento con Anni 20 Notte, il programma condotto da Francesca Parisella con la presenza in studio dell’opinionista Alessandro Giuli. Anche questa sera il punto sul conflitto che è esploso dopo che l'esercito della Russia ha invaso l'Ucraina. In particolare durante il programma, spazio a un diario di guerra di Daniele Piervincenzi che racconterà il dramma umano della popolazione civile ucraina, cui seguirà l'analisi, insieme agli esperti, delle ultime notizie dalle città coinvolte nel conflitto. A seguire, una pagina approfondita sulle polemiche mai sopite riguardo al disegno di legge Zan: nella prossima legislatura la contestata legge sarà ancora protagonista del dibattito politico? Parteciperanno tra gli altri: Mariolina Castellone, Giorgio Cella, Fabrizio Cerusico, Edoardo Sylos Labini, Ivan Scalfarotto, Barbara Saltamartini. Inizio a partire dalle ore 23.15.

