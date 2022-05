A Napoli non piove mai, stasera giovedì 5 maggio film commedia su Rai 2

05 maggio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 5 maggio, Rai 2 trasmette alle 21.20 il film A Napoli non piove mai. E' una commedia di e con Sergio Assisi, Ernesto Lama, Valentina Corti e Giuseppe Cantore. Un film divertente per chi vuole cercare di rilassarsi, ma non ama la fiction Don Matteo, in programma su Rai 1 e destinata ancora una volta a fare il pieno di ascolti. La trama. Dopo un nuovo litigio con il padre, che ogni giorno gli ripete di trovarsi un lavoro stabile, e la rottura con la fidanzata, che lo accusa di soffrire della sindrome di Peter Pan, Barnaba decide di andare via di casa. L'unico a dargli ospitalità è Jacopo, un suo vecchio compagno di scuola che soffre della sindrome dell'abbandono, e che tenta continuamente il suicidio. Intanto in una città del nord Sonia, che ha appena discusso la tesi di dottorato, pur di sfuggire al padre che la vorrebbe far lavorare in azienda con lui, decide di accettare un lavoro di restauro in una piccola chiesa di Napoli. Il problema è che soffre della sindrome di Stendhal che la fa svenire di fronte alle opere d'arte… Cosa salterà fuori dal mix di tre personaggi così particolari?

