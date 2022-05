Cesara Buonamici si sposa a 65 anni: chi è il futuro marito Joshua Kalman

05 maggio 2022 a

Cesara Buonamici si sposa. Lo storico volto del Tg5 - per cui lavora dal 13 gennaio 1992, giorno del lancio del telegiornale di punta di Mediaset - dopo 24 anni di riservatissimo fidanzamento, all'età di 65 anni, convolerà a nozze con il suo compagno storico Joshua Kalman. A dare l'indiscrezione il settimanale Novella 2000. La giornalista e il medico si diranno sì con rito civile a Fiesole, in Toscana, città d'origine di Cesara.

I due si sono conosciuti a Roma ancora non si sa la data precisa delle nozze ma saranno sicuramente entro questa estate. Solo qualche tempo fa la giornalista aveva rivelato a Silvia Toffanin - ospite di Verissimo - che non aveva mai pensato al matrimonio per non rompere l'idillio che aveva creato con il 71enne. La coppia che va avanti da ben 24 anni ma che non ha mai avuto figli. Non per scelta. Fu proprio la Buonamici a rivelare infatti che "purtroppo non sono mai arrivati". Pur non essendoci conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, la notizia pubblicata da Novella 2000 ha fondamento perché a corredo del pezzo c'è anche la foto delle pubblicazioni.

Cesara Buonamici ha iniziata la sua attività nel giornalismo negli anni Settanta, poi dal 1992 è uno dei volti simbolo del Tg5 dopo aver portato al debutto insieme a Emilio Fede il notiziario di Italia 1 Studio Aperto. Nipote del nobile fiorentino Cesare Buonamici, ha iniziato la carriera a Tele Libera Firenze, un'emittente del capoluogo toscano. Durante questo periodo conduce il telegiornale, alcuni quiz e un antenato dei moderni talk show ("Quattro chiacchiere con Cesara"), diventando così popolarissima tra i telespettatori toscani. In un'intervista Cesara ha "rivendicato" l'invenzione del gioco dei fagioli nel vaso, ripreso pochi anni dopo dalla Rai per il programma Pronto, Raffaella?. Nel frattempo inizia a scrivere articoli per il quotidiano fiorentino La Città, che appartiene a Mauro Ballini, proprietario anche di Tele Libera Firenze.

