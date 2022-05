Stasera in tv giovedì 5 maggio, su Rai 3 film in prima tv: Ladies in black. La trama

05 maggio 2022 a

E' un film molto atteso quello che trasmette questa sera in tv, giovedì 5 maggio, Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Si tratta infatti di una prima visione televisiva: Ladies in black di Bruce Beresford. Nel cast Angourie Rice, Julia Ormond, Rachael Taylor, Alison McGirr. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Madeleine St John, sul quale Beresford ha lavorato la bellezza di venti anni per realizzarne l’adattamento cinematografico. Diamo uno sguardo alla trama. Siamo a Sydney nel Natale 1959. Lisa viene assunta come nuova assistente nel grande magazzino Goode's. Qui fa amicizia con Fay, inizialmente diffidente nei confronti degli immigrati, Patty, che cerca maggiore attenzione da parte del marito, e Magda, immigrata dalla Slovenia che la presenta agli altri suoi amici europei. Grazie a loro aprirà gli occhi su alcuni aspetti della vita. E probabilmente finirà per cambiare la sua da diversi punti di vista.

