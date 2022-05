Piazzapulita stasera giovedì 5 maggio su La7: le anticipazioni e gli ospiti

05 maggio 2022 a

Piazzapulita è uno dei principali programmi di La7. Va in onda il giovedì e sarà così anche questa settimana, stasera giovedì 5 maggio. Ancora una volta al centro del talk condotto da Corrado Formigli, ci sarà ovviamente il conflitto in Ucraina. Diamo uno sguardo alle anticipazioni e agli ospiti della trasmissione. Non solo guerra. Corrado Formigli tratterà anche i temi caldi relativi all'agenda politica estera e interna. Ovviamente il conflitto tra la Russia e il paese del premier Zelensky, reciterà un ruolo di primo piano nella scaletta della trasmissione.

E' molto probabile che verranno commentate le parole pronunciate in conferenza stampa dal primo ministro italiano, Mario Darghi, per poi passare allo scenario internazionale. C'è davvero il rischio che altri paesi vengano coinvolti nella guerra? Ed è corretto inviare armi alla popolazione ucraina? Piatto forte della serata sarà una intervista esclusiva a Vera Politkovskaja, la figlia di Anna Politkovksaja (nella foto), la reporter russa uccisa a Mosca nell’anno 2006. Annunciati anche due reportage dall'Ucraina, realizzati da Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi. Ma Piazzapulita porrà l'attenzione anche sull'evacuazione dell'acciaieria Azovstal di Mariupol.

Chi parteciperà al programma di questa sera in studio o in collegamento? Sono previsti gli interventi di Roberto Saviano, del sociologo Denis Volkov e di Luca Ricolfi. Poi saranno presenti: Riccardo Sessa (ambasciatore), Tito Boeri, Laura Boldrini e Nunzia De Girolamo. Sono annunciati inoltre i contributi di Stefano Cappellini, Francesco Cancellato, Alberto Negri, Marco Tarquinio e Selvaggia Lucarelli. La scorsa settimana tra gli ospiti di Formigli c'erano: Michele Santoro e Paolo Mieli, i giornalisti Mario Calabresi, Alberto Negri, Nunzia De Girolamo, Stefano Cappellini, Annalisa Cuzzocrea, Marco Tarquinio e Alona Kliulieva. Anche questa sera, come di consueto, non mancherà la riflessione dello scrittore Stefano Massini, protagonista sempre di monologhi particolarmente toccanti. Come al solito una puntata che si annuncia intensa e interessante sotto ogni punto di vista.

