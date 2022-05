Dritto e rovescio, stasera giovedì 5 maggio su Rete 4. Le anticipazioni

05 maggio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 5 maggio, su Rete 4 classico appuntamento con Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in cui non mancano mai confronti, anche intensi, e polemiche. Al centro del programma anche questa settimana il conflitto che vede contrapposte la Russia e l'Ucraina, con la prima protagonista di una invasione che gran parte del mondo ha condannato duramente. La minaccia russa che incombe sull’Europa, resa più concreta dalle parole del premier Vladimir Putin e del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e tutte le strade da percorrere per cercare di raggiungere la pace saranno il tema principale della trasmissione di questa sera, inizio alle ore 21.20.

Nel corso della puntata annunciati anche focus sulle sanzioni alla Russia e sull’invio di armi all’Ucraina, due temi che dividono non solo la classe politica occidentale ma anche l’opinione pubblica nel suo complesso. Inoltre, un approfondimento su come la propaganda si contrapponga alla verità e giochi un ruolo fondamentale nella guerra. Come si possono distinguere notizie che corrispondono alla realtà dalle fake news? A che punto è davvero il conflitto? Come interpretare le dichiarazioni che vengono puntualmente rilasciate da Zelensky e Putin? E che ruolo hanno gli altri principali paesi del mondo in quello che rischia di diventare un conflitto allargato ad altre nazioni?

Durante Dritto e rovescio di questa sera, anche una analisi economica sul Decreto sugli aiuti a famiglie e imprese che è stato approvato dal Consiglio dei ministri per cercare di ridurre il caro vita e accelerare la transizione ecologica. Infine, a un anno dalla sua scomparsa, spazio alla vicenda di Saman Abbas, 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Come al solito numerosi e autorevoli ospiti, tra cui Andrea Ruggieri, Matteo Ricci e Paolo Ferrero.

