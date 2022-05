Corrado Augias, chi è la moglie Daniele Pasti: carriera e vita privata del giornalista e scrittore

05 maggio 2022 a

a

a

A Corrado Augias il premio Chiara, prestigioso riconoscimento che verrà assegnato al popolare scrittore domenica 15 maggio al Teatro Sociale di Luino. Augias - giovedì 5 maggio 2022 - è ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Il premio viene conferito al popolare scrittore “per la capacità di esplorare la storia e l’attualità con sagacia ed equilibrio”.

Andrea Purgatori, chi è il conduttore di Atlantide: due matrimoni e la carriera da giornalista

Tra i più importanti giornalisti e scrittori del periodo che va dal dopo guerra ad oggi, Augias per anni è stato corrispondente all’estero per la Rai, L’Espresso e Panorama e dal 1976 è diventato corrispondente per Repubblica dagli Stati Uniti. Per oltre 20 anni ha mantenuto quel ruolo e da 20 anni si occupa di rispondere alle lettere che i lettori inviano al quotidiano. Augias, però, è stato anche un grandissimo scrittore di gialli e di libri di cultura, dedicati all’anima e la storia di singole città come Parigi, Roma, New York e Istanbul. Augias ha 87 anni.

Valeria Parrella, la scrittrice è sposata con il regista Davide Iodice

Augias è sposato con Daniela Pasti, anche le giornalista. I due hanno una figlia, Natalia, anche lei giornalista (ha ricoperto il ruolo di redattrice della sezione politica del TG1 e collabora per La Repubblica). La figlia di Corrado Augias è anche sposata con Pietro Suber, giornalista televisivo che ha lavorato con Michele Santoro e hanno avuto due figlie.

Giulia Mizzoni, la giornalista di Prime Video con un passato su Dazn

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.