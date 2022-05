Chiara Sani, chi è? Carriera e vita privata, ora anche regista: nel suo cast Andy Luotto e Andrea Roncato

05 maggio 2022 a

Nel salotto di Serena Bortone, per la puntata di giovedì 5 maggio di Oggi è un altro giorno, sarà presente Chiara Sani, che presenterà il suo primo film: Vecchie canaglie. Insieme a lei in studio anche Andy Luotto e Andrea Roncato, due protagonisti del cast con Greg, Pippo Santonastaso e Lino Banfi.

Ma chi è Chiara Sani? Attrice, conduttrice televisiva e regista, è al suo debutto dietro una macchina da presa. Originaria di Bologna, 59 anni, il padre di Chiara era un pittore e lei stessa da piccola voleva fare l’illustratrice. Riservatissima nella vita privata, ha esordito in tv negli anni Novanta. Inviata del programma Emilio, poi del Tg delle vacanze e Pressing, entra poi nel cast di Scherzi a parte, Calciomania e Forum. Come attrice ha partecipato ad alcune serie tv: nel 2006 in Carabinieri, nel 2009 ne I liceali. Nel 2011 è nel cast di Che Dio ci aiuti. Al cinema tra i film più famosi della sua carriera troviamo Mari del sud, mentre a teatro ha ottenuto un grande successo anche a teatro, soprattutto con lo spettacolo Se non ci sono altre domande con Virzì.

La trama del film: dei anziani sono i protagonisti del film e passano le loro giornate nella casa di riposo Villa Matura. Un giorno, però, la vita dei simpatici vecchietti viene stravolta dalla decisione della proprietaria della casa, interpretata dalla stessa regista Chiara Sani, di vendere la struttura. Si cerca dunque una sistemazione ai pazienti e a pochi giorni dalla chiusura della casa, gli unici a non averla trovata sono proprio i sei protagonisti, che decidono di mettere insieme le forze per salvare la loro casa di riposo. I sei vecchietti daranno così il via a una serie di iniziative rischiose ed eccentriche, con l’aiuto del figlio di uno di loro, Walter (interpretato da Lino Banfi): il criminale Renny. Riusciranno i vecchietti a salvare la propria casa e impedire la vendita della struttura?

