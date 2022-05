Marco Masini, l'ex fidanzata e la nomea di iettatore. Da calvo a pieno di capelli, come ha fatto

05 maggio 2022 a

Marco Masini torna in tour, stravolta nei teatri. Il cantante fiorentino dal 30 settembre suonerà i suoi pezzi storici nel tour che sarà intitolato T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme. Il tour prende il nome dallo storico album di Masini, T’innamorerai, pubblicato nel 1993, con il quale il cantautore fiorentino ha voluto sottolineare il forte legame che ha instaurato col pubblico in questo lungo lasso di tempo. Tra le canzoni più celebri, Disperato, Vaffanc**o, Bella stro**a, Ti vorrei, Ci vorrebbe il mare e tante altre. Parlerà del suo tour a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone.

Nato a Firenze, 57 anni, Masini è uno dei grandi nomi della musica italiana. Con L’uomo volante, con cui ha ottenuto la vittoria al Festival di Sanremo del 2004. Proprio all’Ariston ha avuto inizia la carriera di Masini, che nel 1990 ha trionfato nella categoria Novità col brano Disperato. Grazie a quell’esperienza, il cantante toscano ha superato le difficoltà che aveva nel trovare una casa discografica trovando il successo anche grazie al connubio con Giancarlo Bigazzi. Nei suoi 30 anni di carriera, Masino ha pubblicato ben 11 album in studio e 3 dal vivo, uniti a 8 raccolte. In queste settimane fa parte del cast di The Band su Rai1, la trasmissione condotta dall'amico Carlo Conti.

Masini agli inizi degli anni Duemila ha fatto coppia con Aurora Nardozzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Masini non ha figli. Negli anni è stato etichettato come iettatore, "è accaduto in passato, ma oggi non riesco a sorriderne: nell’ambiente continua ad accadere che ci sia qualcuno additato come porta sfortuna, e ora ci sono altre vittime” ha raccontato intervistato da Visto. Da calvo a pieno di capelli, è un altro argomento che ha fatto discutere: "Mettete insieme l'ereditarietà e il servizio militare, stavo molte ore con l'elmetto. Ho cercato di scherzarci su e di nascondere la calvizia, ma era sempre lì che mi innervosiva. A un certo punto, però, cominciai a informarmi sulle varie tecniche antipelata. Ero mosso dal desiderio di piacere agli altri. Così quando mi presentarono Raffaele Fusco come il primo specialista in Italia ad applicare la tecnica giapponese dell’innesto di capelli artificiali ne sono rimasto entusiasta. Dopo poche sedute, un migliaio di capelli alla volta, già vidi il risultato. Sembravo un ragazzino".

