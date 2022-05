L'Eredità, Angelica è la campionessa il 4 maggio. Alla ghigliottina niente vittoria per una facciata

04 maggio 2022 a

a

a

Come sempre, prima del telegiornale delle 20 di Rai 1 è tempo de L'Eredità, il quiz game amatissimo dagli italiani condotto da Flavio Insinna, che ogni sera tiene incollati alla televisione milioni di telespettatori. E così anche oggi, mercoledì 4 maggio, è andata in onda una nuova ed entusiasmante puntata.

L'Eredità, Sara torna campionessa. Claudia viene eliminata

Un appuntamento decisamente femminile quello odierno: al triello, infatti, sono arrivate Sara, Mattia e Angelica, tre donne agguerritissime e pronte a prendersi il gioco finale de L'Eredità. La prima a fare il passo verso la ghigliottina è stata Sara con una domanda sul passato, ovvero su quale istituzione è nata centinaia di anni dopo la fondazione dell'Università di Oxford. Sara, sbagliando, ha passato la sua eredità a Mattia, che non ha approfittato dell'occasione. Chance dunque per Angelica, che ha centrato il quesito rispondendo impero atzeco. Con 230mila euro si è dunque presentata alla domanda finale sui segreti del riso, in particolare con cosa va condito il riso del sushi affinché abbia lo speciale sapore e la giusta collosità. Risposta centrata - aceto di riso - e nuova ghigliottina per Angelica.

L'Eredità, un'altra nuova campionessa: è Angelica. Sara e Claudia ancora in gara

Arrivata al gioco finale con 230mila euro, Angelica ha dovuto legare le seguenti cinque parole: vista, giudicare, moralismo, foglio e chiesa. Un solo dimezzamento per lei, e la possibilità di portarsi a casa 115mila euro scrivendo libro. Il termine corretto era, però, facciata.

L'Eredità, torna Claudia ma il nuovo campione è Ivan. Però perde alla Ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.