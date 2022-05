Giulia Mizzoni, chi è il volto di Amazon Prime Video: età, fidanzato, figlio e carriera della giornalista delle notti di Champions League

04 maggio 2022 a

Come ogni mercoledì di Champions League che si rispetti, anche questa sera - 4 maggio - il match verrà trasmesso su Prime Video, la piattaforma di Amazon che si è aggiudicata i diritti in esclusiva di una partita a settimana. Così, oggi andrà in onda il ritorno della semifinale tra Real Madrid e Manchester City, una partita che promette spettacolo visto che l'andata, in Inghilterra, è terminata 4-3 per gli uomini di Guardiola. Prime Video, come di consueto, andrà in onda con ampi pre e post partita, dove la conduzione è affidata a Giulia Mizzoni. La telecronaca del match, invece, è del sempre amato Sandro Piccinini, accompagnato al commento tecnico dall'ex centrocampista di Milan e Fiorentina, Massimo Ambrosini.

Romana, classe 1984, Giulia Mizzoni si appassiona allo sport sin da piccola. Inizia la gavetta giornalistica seguendo le squadre giovanili nei campi del Lazio, in seguito si laurea in Scienze della Comunicazione e inizia a lavorare per alcune radio romane e per delle emittenti private. Poi è passata a Dahlia TV, quindi a Sky Sport e a Fox Sport prima di diventare uno dei volti principali di Dazn, dove è rimasta per tre anni, fino al termine della stagione 2020-2021. "A volte le parole non servono... o forse non bastano. Semplicemente grazie per questi 3 anni insieme. Per sempre fiera e grata di aver fatto parte della meravigliosa Dazn squad! E in bocca al lupo per questa fantastica avventura che è la Serie A" aveva scritto sui propri social dopo l'addio a Dazn.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato è stata fidanzata a lungo con il collega Riccardo Gentile, che ha conosciuto ai tempi di Sky Sport. La coppia si è separata nel 2013. In seguito, la Mizzoni si è legata a Francesco Giuseppe Di Stefano, impegnato nell'ambito della ristorazione. I due hanno un figlio, Pietro, che compare spesso nei social di mamma Giulia.

