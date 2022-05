Ambra Angiolini nuovo giudice di X Factor, chi è l'attrice e presentatrice: i premi vinti

04 maggio 2022 a

Si avvicina l'ora delle audition per la nuova stagione di X Factor e così è tempo di scoprire chi sederà al tavolo della giuria. Detto che uno dei quattro giudici è stato già annunciato e si tratta di Fedez, che torna dopo alcuni anni di stop, oggi è arrivato un nuovo nome: una squadra sarà capitanata da Ambra Angiolini. Fresca di conduzione - per il quinto anno consecutivo - del Concerto del Primo Maggio in un’edizione che ha battuto tutti i record, Ambra fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista poliedrica e innovativa.

Una carriera tra tv, cinema e musica, ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni e molti altri. E ancora, ha scritto un romanzo (InFame, nel 2020, edito da Rizzoli). Tutto ciò le ha permesso di conquistare, tra gli altri, un David di Donatello come miglior attrice protagonista e una nomination, il Premio speciale Nastro d'Argento 2017 e un Nastro d'argento come Migliore attrice non protagonista, un Globo d’oro, due CinéCiak d’Oro, il Giffoni Experience Award 2017, i Premi Flaiano e Persefone e, nella musica, quattro dischi di platino.

"E' andata così, ho chiuso gli occhi e l'ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero, ho fatto il provino come è giusto che sia, come quelli che vedrò io: ho chiuso gli occhi e mi sono detta 'Vai, vai vai!' - ha detto Ambra in un video - Quattro sì! X Factor arrivo".

