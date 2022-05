Atlantide, guerra totale o giochi di potere. Stasera mercoledì 4 maggio in tv su La7. Le anticipazioni

04 maggio 2022 a

Stasera in tv su La7, nuovo appuntamento con Atlantide, storie di uomini e di mondi, il programma condotto da Andrea Purgatori. Il titolo della puntata di questa sera è Guerra totale o giochi di potere. Ovviamente serata ancora una volta dedicata al conflitto che si sta combattendo in Ucraina dopo l'invasione dell'esercito russo. Purgatori e i suoi ospiti, si confronteranno sulla possibilità che la guerra possa allargarsi oltre i confini ucraini.

Una possibilità che secondo alcuni osservatori diventa sempre più concreta con il trascorrere dei giorni. Ipotizzando il discorso di Vladimir Putin previsto per il 9 maggio (anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulle truppe del Terzo Reich), la puntata traccia un parallelismo tra l’attuale confronto bellico e quello che segnò l’epilogo della Seconda Guerra Mondiale. Il tema della puntata si allargherà dunque al controverso - e molto complesso - rapporto tra Adolf Hitler e Iosif Stalin, in un primo momento alleati e poi acerrimi nemici. Gli eventi e le strategie dei vecchi conflitti saranno comparati alle drammatiche ore che stiamo vivendo. Ovviamente i temi della puntata saranno discussi con gli ospiti fissi del programma: lo storico Luciano Canfora, l’analista geopolitico Dario Fabbri e gli inviati in Ucraina, Francesca Mannocchi, Lorenzo Cremonesi, Elena Testi, Marco Ansaldo. Non mancherà la vignetta di Mauro Biani.

Atlantide nelle ultime settimane è stata sempre dedicata al conflitto che si sta consumando tra Ucraina e Russia e non sono mancati autorevoli interventi di commentatori ed esperti sia di diplomazia che di attività militare. Il programma ha cercato di ricostruire i fatti stando alle notizie certe e alle testimonianze dirette, cercando di evitare le polemiche considerate inutili in questa fase storica del conflitto tra i due paesi. Non sono mancate naturalmente le prese di posizione anche molto critiche nei confronti delle scelte dei vari governi.

