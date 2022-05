Controcorrente, stasera in tv mercoledì 4 maggio su Rete 4. Le anticipazioni

04 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 4 maggio, su Rete 4 torna Controcorrente, programma di attualità, dibattito e analisi, condotto da Veronica Gentili e in onda ogni settimana, sempre di mercoledì, dalle ore 21.25. Ancora una volta al centro dell'attenzione ci sarà l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Dopo l’intervista di Zona Bianca al ministro degli Esteri russo Lavrov, si continua a parlare della guerra, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo. Con gli esperti e gli ospiti in studio si cercherà di capire se la via diplomatica appena invocata dal premier Mario Draghi davanti al Parlamento Europeo sia davvero praticabile per porre fine alla guerra oppure se è ormai inevitabile un braccio di ferro con la Russia. La puntata è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity.

A Le iene il caso di Cazzaniga, beffato in nome dell'amore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.