Valeria Parrella, chi è la scrittrice: il marito, la paura per la malattia della madre e del figlio, la carriera e i libri

04 maggio 2022 a

a

a

Ci sarà anche Valeria Parrella tra gli ospiti della puntata odierna - mercoledì 4 maggio - di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16. Intervistata da Serena Bortone, padrona di casa del salotto pomeridiano della tv di stato, la giornalista e scrittrice parlerà della sua carriera e delle sue pubblicazioni.

A Le iene il caso di Cazzaniga, beffato in nome dell'amore

Nata a Torre del Greco nel 1974, si diploma al Liceo Ginnasio di Torre Annunziata. In seguito, si laurea in Lettere antiche alla Federico II di Napoli e si specializza come interprete della lingua dei segni. Come autrice, esordisce nel 2003 con una raccolta di sei racconti, Mosca più balena con la quale ha vinto il Premio Campiello Opera Prima, il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante ed è stata finalista al Premio Bergamo. Arriva tra i cinque finalisti del Premio Strega 2005 con Per grazia ricevuta, raccolta di racconti che vince il Premio Renato Fucini, mentre nel 2007 inizia la sua attività teatrale pubblicando con l'Editore Bompiani Io Clitemnestra, il verdetto messo in scena da Cristina Donadio presso il Teatro Stabile di Napoli in uno spazio disegnato da Mario Martone. Il primo romanzo è datato 2008: si tratta de Lo spazio bianco, vincitore del Premio Letterario Basilicata. Dal libro, nel 2009, è stato tratto l'omonimo film diretto da Francesca Comencini e interpretato da Margherita Buy, presentato alla 66ª Mostra del Cinema di Venezia. In totale, i romanzi pubblicati sono nove, a cui si aggiungono tre raccolte di racconti e sette drammaturgie. I suoi libri sono tradotti in 11 lingue: arabo, spagnolo, francese, inglese, tedesco, bosniaco, ceco, ungherese, polacco, svedese ed ebraico. Inoltre, è anche giornalista pubblicista e collabora con La Repubblica e L'Espresso.

Raoul Bova, Terence Hill "mi ha detto di scegliere un nome e prendere la mia strada"

Lato vita privata, è sposata con il regista Davide Iodice dal 2014. Ha un figlio che soffre di una malattia. Nato prematuro, è stato ottantotto giorni in terapia intensiva. In una intervista del 2017 a Il Foglio aveva detto: "Tutte le volte in cui ho avuto paura di qualcosa nel mondo, ma non di qualcosa di piccolo: la malattia di mio figlio, la malattia di mia madre, le cose che davvero fanno paura, quelle che dici: oddio crolla tutto, adesso muoio, io al fondo di quella paura ho sempre avuto coraggio, e ho sentito che ce la facevo e sono sicura che questo abbia a che fare con le mie radici. La mia paura non è mai stata disperante, è sempre stata una paura al fondo della quale si faceva qualcosa, non ci si fermava”.

Marco Marzocca, dagli esordi con Guzzanti a Zelig: chi è l'attore e comico con un passato da farmacista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.