Marco Marzocca, la moglie colombiana conosciuta in una chat su internet. Chi è: un passato da farmacista, l'esordio con Guzzanti, Distretto di Polizia e Ariel a Zelig

Marco Marzocca, il comico romano, sarà ospite della puntata odierna, mercoledì 4 maggio, di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16 condotto da Serena Bortone.

Nato nel 1962, Marzocca si laurea in farmacia all'università La Sapienza di Roma, con abilitazione ed esame di stato. Inizia quindi a lavorare come farmacista, per poi passare alla televisione nel 1994 grazie a Corrado Guzzanti, che lo porta come comico in Tunnelsu su Rai 3. Il rapporto con Guzzanti è duraturo e i due lavorareranno insieme anche in Millenovecentonovantadieci, ...la seconda che hai detto!, Recital, L'ottavo nano e Il caso Scafroglia. Il grande successo televisivo lo raggiunge negli anni duemila con la serie televisiva Distretto di Polizia, dove interpreta l'ingenuo poliziotto Ugo Lombardi. Nonostante la notorietà, continua comunque a lavorare nella farmacia di famiglia. Dal 2006 al 2013 è sul palco di Zelig, dove interpreta Ariel, un collaboratore domestico filippino di Claudio Bisio, mentre dal 2008 gli affianca anche il personaggio del Notaio. Torna a Zelig nel 2021.

Lato vita privata, alla fine degli anni Novanta conosce in una chat una donna colombiana. Tra i due nasce l'amore e, in seguito, due figli. Una storia, quella di Marzocca, che viene riproposta anche in Distretto di Polizia, dove il poliziotto Ugo Lombardi vive una storia analoga a quella dello stesso attore e comico. “Mia moglie è colombiana, ha vissuto metà della sua vita in un altro Continente e metà in Italia. Dall’Italia ci siamo trasferiti negli Usa, un altro mondo. Abbiamo deciso di dare ai nostri figli questo bagaglio culturale, perché siamo convinti che serva ad aprire la mente, ad affrontare meglio la vita, più si sa e più potere si ha nella vita”, aveva raccontato in passato.

