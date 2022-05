Raoul Bova, chi è don Massimo, il nuovo prete in Don Matteo: il rapporto con Terence Hill, la moglie i figli e la vita privata

04 maggio 2022 a

Grande ospite nella puntata odierna, mercoledì 4 maggio, di Oggi è un altro giorno: dalle 14, su Rai 1, in studio ci sarà anche Raoul Bova. L'attore si racconterà ai microfoni di Serena Bortone, e sicuramente parlerà del suo nuovo progetto che lo vede protagonista in Don Matteo. Raoul Bova, infatti, giovedì scorso è entrato nel cast della fiction, indossando i panni di don Massimo.

L'attore romano ha preso il posto di Terenche Hill, lo storico don Matteo."L'ho incontrato per aver il suo assenso e ricevere il passaggio di testimone - ha detto Bova a Domenica In - L'ho sentita come una cosa doverosa nei suoi confronti. Lui è stato il portatore di un'energia positiva. Quando l'ho incontrato c'è stato un momento in cui ci siamo guardati e lui mi ha detto: Vai, si indipendente, scegliti un nome e prendi la tua strada". Don Massimo condivide con don Matteo "il pallino per l'investigazione, ma ancor più di lui è attratto dal mondo giovanile. In questa serie si affronteranno temi come il bullismo e la dipendenza dalle droghe. Don Massimo è un uomo molto dinamico che arriva da un mondo in cui l’azione è molto importante", aveva detto in passato a Famiglia Cristiana.

Nato a Roma nel 1971, Raoul Bova si diploma all'Istituto Magistrale Jean-Jacques Rousseau. Fin da piccolo si appassiona al nuoto e pratica l'attività a livello agonistico, vincendo all'età di 15 anni il campionato italiano giovanile nel 100 dorso. Uno dei pochi successi, quindi decide di abbandonare la disciplina. La carriera televisiva inizia nel 1991, ma il primo grande ruolo è datato 1993, nel film di Carlo Vanzina Piccolo grande amore. Nel 1996 è protagonista di Palermo Milano solo andata, mentre nel 1998 è il capitano dei carabinieri Roberto Di Stefano, detto Ultimo nell'omonima miniserie televisiva. Protagonista in molti film anche negli Usa, nel 2011 è nel cast di Immaturi, tornando anche nel sequel Immaturi - Il viaggio, dove conosce Rocio Munoz Morales che diventerà la sua futura moglie. Ma anche la sua vita privata è stata ricca molto intensa. Nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, dalla quale ha avuto due figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001). Nel 2013 la coppia si è separata, e, nello stesso anno, l'attore ha iniziato una relazione con l'attrice, showgirl e modella spagnola Rocío Muñoz Morales. Il 2 dicembre 2015 a Roma è nata la loro figlia, Luna, mentre il 1º novembre 2018 è nata la loro seconda figlia, Alma.

