L'Eredità, oggi 3 maggio Sara torna campionessa ma non lascia il solco. Claudia eliminata

Puntata tutta da vivere quella di oggi de L'Eredità, l'amato quiz game di Rai 1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni prima del tg delle 20. L'appuntamento odierno, martedì 3 maggio, si è aperto con l'eliminazione di Claudia, che questa volta non potrà più tornare tra i concorrenti dopo una prima uscita schivata grazie al jolly delle sette ghigliottine consecutive.

Così al triello sono arrivate Sara, Angelica e Nazarena. Proprio Sara ha mosso il primo passo verso il gioco finale, la ghigliottina. La prima domanda a cui ha dovuto rispondere è stata sugli "errori imperdonabili", cioè a quale errore ci si riferisce se si usa il detto "auciell' ca nun canosce 'u gran", ovvero non apprezza le cose buone. Sara ha quindi dovuto rispondere a una domanda sull'ironman, ovvero sulla frase che comparve sulla guida per gli atleti. Sara, sbagliando, ha dato la chance a Nazarena di giocare alla ghigliottina, ma anche quest'ultima ha sbagliato. Così 210mila euro sono finiti nelle mani di Angelica, che però non ha centrato la risposta corretta - vantati per sempre - data da Sara.

Sara ha quindi fatto ritorno alla ghigliottina con 210mila euro, dove ha dovuto legare le seguenti cinque parole: quadrato, tradizione, viso, micro e tracciare. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 26.250 euro scrivendo linea. La parola vincente però era solco.

