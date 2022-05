Raoul Bova si racconta con immagini, suoni e disegni. Ti sento su Rai 2

03 maggio 2022 a

a

a

Raoul Bova, il "novello" Don Massimo, erede di Don Matteo. Un ospite autorevole per la quarta puntata di Ti Sento, il programma di Pierluigi Diaco, in onda stasera martedì 3 maggio alle 23.20 su Rai 2. Raul Bova si racconterà attraverso dieci suggestioni create attraverso immagini e suoni che saranno proposte in studio dallo stesso Diaco. Andrea Camerini, con i suoi disegni, interpreterà artisticamente i suoni ascoltati. Anche Raul Bova potrà scegliere una canzone attraverso la quale raccontare una parte di se stesso. Il brano verrà accompagnto dalle immagini scelte e montate dal regista Paolo Severini. Ancora una intervista per cercare di conoscere sempre più uno degli attori più amati del panorama italiano.

Raoul Bova: "Terence Hill è contento che qualcuno porti avanti i valori di don Matteo"

