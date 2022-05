DiMartedì stasera martedì 3 maggio su La7. Le anticipazioni e gli ospiti di Giovanni Floris

03 maggio 2022 a

Il caro carburante, gli oligarchi russi, i problemi dell'economia, il conflitto armato, le perdite civili, la reazione dell'Occidente, la resistenza dei militari ucraini. Sono stati soltanto alcuni degli argomenti delle ultime puntate di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris che va in onda ogni settimana sulle frequenze di La7, ovviamente proprio di martedì. Sarà cosi anche questa sera, martedì 3 maggio, con inizio alle ore 21.15. Ormai sono più di due mesi che l'invasione armata dell'Ucraina da parte della Russia, è diventata il tema principale del programma, quasi l'unico. Floris sta via via addrontando tutti i temi legati alla guerra, coinvolgendo sempre ospiti molto autorevoli. Ovviamente non mancano le polemiche come puntualmente accade in programmi del genere.

Anche l'Italia sta accusando le conseguenze del conflitto armato tra Russia e Ucraina. L'economia soffre, i prezzi continuano a crescere, il governo è costretto a fare i salti mortali per cercare di alleviare le difficoltà delle famiglie e delle imprese. E non sempre ha i mezzi necessari a disposizione. In questa fase oltre che sostenere la resistenza ucraina sia dal punto di vista militare che delle sanzioni alla Russia, l'Italia sta cercando di affrancarsi dalla dipendenza dal paese di Vladimir Putin per ciò che concerne l'importazione di gas.

Stando alle dichiarazioni del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, il traguardo dovrebbe essere centrato entro la metà del 2024. Nella puntata di questa sera, l'argomento sarà nuovamente affrontato. Gli ospiti del programma vengono ufficializzati via sociale poco prima dell'inizio.

