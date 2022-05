Cartabianca, stasera in tv martedì 3 maggio su Rai 3

03 maggio 2022 a

Stasera in tv, martedì 3 maggio, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma di approfondimento e inchiesta, condotto da Bianca Berlinguer. Inizio alle ore 21.20 per uno dei talk più seguiti della televisione di Stato, trasmissione che si occupa di attualità, in particolare politica, economia, cronaca e costume. Naturalmente in questo periodo c'è la guerra in Ucraina al centro del dibattito tra i numerosi e autorevoli ospiti di Bianca Berlinguer. Sarà così anche nella puntate di questa sera.

Come sempre saranno gli inviati sul fronte a fare il punto sul conflitto che sembra attraversare una fase di stanca. La Russia pare voler continuare nel tentativo di conquistare buona parte del Paese, ma la resistenza ucraina continua a confermarsi estremamente combattiva e pronta a resistere a qualsiasi costo pur di non cedere il passo al nemico. Ma non ci sono solo gli aspetti legati ai combattimenti armati. Il conflitto è diventato anche un confronto a distanza tra le superpotenze. L'Occidente continua ad armare l'Ucraina e a colpire la Russia con pesanti sanzioni economiche, Vladimir Putin non sembra avere la minima intenzione di sedersi a un tavolo delle trattative per cercare di trovare una soluzione e mettere fine ai combattimenti. Le guerre per il gas, per il petrolio, per le importazioni e le esportazioni, sono diventate sempre più pesanti e condizionano l'economia di mezzo mondo.

Come in tutte le puntate, gli ospiti di Bianca Berlinguer vengono ufficializzati via social poco prima dell'inizio della puntata.

