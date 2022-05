Pacifico, chi è: età e vero nome del cantante. Le collaborazioni, i due Sanremo e la vita privata: fidanzata e figlio

03 maggio 2022 a

Torna anche oggi, martedì 3 maggio, l'appuntamento con Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il programma, un vero e proprio salotto televisivo, va in onda dalle 14 alle 16 e la conduttrice, Serena Bortone, intervista vari personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Tra questi, nel corso dell'appuntamento odierno ci sarà Pacifico.

Pseudonimo di Luigi "Gino" De Crescenzo, Pacifico è nato a Milano nel 1964. Musicista per passione, impara da autodidatta a suonare la chitarra e il pianoforte. Nel 1989 fonda i Rossomaltese, con i quali pubblica due album. Negli anni collabora con dei registi per realizzare delle colonne sonore e solamente negli anni Duemila viene convinto a cantare i brani in prima persona. L'esordio con il nome di Pacifico arriva nel 2001, con l'omonimo album che gli varrà la targa Tenco come "Migliore opera prima", il Premio Grinzane Cavour per il testo del brano Le mie parole, il Premio del critico al P.I.M. (Premio Italiano della Musica) nel 2002 organizzato dal settimanale Musica di La Repubblica e da Radio Deejay. Collabora con artisti di rilievo nazionale come Daniele Silvestri, Luca Carboni, Adriano Celentano, Gianna Nannini e Samuele Bersani. Nel 2004 esordisce a Sanremo con Solo un sogno dove torna nel 2018 assieme a Ornella Vanoni e Bungaro e nel 2021 con il brano fuori concorso interpretato da Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al piano, composto in collaborazione con la stessa cantante e con Francesco Gabbani.

Lato vita privata, il cantante ha una relazione con l'attrice e cantante Cristina Marocco, che nel novembre 2011 l'ha reso padre di Thomas Riccardo. I tre vivono a Parigi, dove Pacifico ha la residenza.

