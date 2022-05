Giorgia Surina, chi è l'ex moglie di Nicolas Vaporidis: perché si sono lasciati. La malattia e l'operazione: ha avuto un tumore benigno al seno. Ora un nuovo libro

03 maggio 2022 a

Anche Giorgia Surina sarà oggi, martedì 3 maggio, tra gli ospiti del salotto televisivo di Rai 1 in onda dalle 14. Stiamo parlando ovviamente di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone dove la conduttrice televisiva e radiofonica e attrice presenterà il suo nuovo libro, da domani in tutte le librerie, dal titolo In due sarà più facile restare svegli. "Il mio romanzo porta con sé i colori dell'alba, piccole stelle senza cielo e la storia di due donne che affrontano le avversità della vita nell'unico modo che l'universo femminile conosce. Rifiorire. Grazie infinite alla squadra che, dalla prima all'ultima pagina, mi ha aiutato ad arrivare fino a qui. Sono orgogliosa e felicissima. Ed è solo l'inizio", ha scritto su Instagram.

Giorgia Michela Arianna Surina, questo il nome completo, è nata a Milano nel 1975. Si laurea in scienze della comunicazione e nel 1998 esordisce su Mtv, dove avrà inizio la sua carriera da presentatrice. Nel contempo è anche attrice - la troviamo nel film Una talpa al bioparco e nelle fiction Ris e Don Matteo, tra gli altri - e dal 2006 conduttrice radiofonica: ha cominciato a R101 per poi passare, nel 2010, a Rtl 102.5 dove tutt'oggi è una delle speaker di punta. In seguito ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata a lungo legata allo storico manager di Mtv, Antonio Campo Dall'Orto, mentre dal 2012 al 2014 è stata sposata con l'attore Nicolas Vaporidis. Tra i due è finita in breve tempo, e in passato lo stesso Vaporidis ha ammesso sulle sue Instagram Stories di non essere stato abbastanza maturo da portare avanti il matrimonio con Giorgia, confessando di non essersi mai pentito di essere convolato a nozze. La Surina nel 2016 è stata operata con successo per un tumore benigno al seno.

