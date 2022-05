L'Eredità, Angelica è la campionessa del 2 maggio 2022. Poi perde alla Ghigliottina

02 maggio 2022 a

Terza diversa campionessa in altrettanti giorni a L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale serale. Flavio Insinna, il conduttore, nella puntata di sabato 30 aprile aveva proclamato Ivan, ieri domenica 1 maggio Aisha di Trofarello (Torino) e oggi, lunedì 2 maggio 2022, la giovane studentessa Angelica, appassionata di gatti (ne ha sette). Quest'ultima vince ma senza riuscire a prendersi il montepremi al gioco finale. Ancora in gara Sara e Claudia: quest'ultima viaggia verso il record 2022 di Alessio capace di partecipare a 37 puntate.

Al triello si presentano le campionesse Sara (7 partecipazioni) e Claudia (33 partecipazioni) oltre alla new entry Angelica. Proprio quest'ultima, al momento delle due domande decisive - la funzione legislativa è esercitata da camera e senato, un brano di Nirvana è aumentano del 734% per merito dell'uscita del film The Batman - non sbaglia un colpo e vola al gioco finale con 120mila euro.

Alla Ghigliottina - dopo due dimezzamenti - Angelica gioca per 30mila euro. Le parole da "legare" per la nuova campionessa sono letto, velluto, Luigi, qua ed elefante. La campionessa tenta con mosche, ma quella vincente era zampa che - nel discorso in cui la campionessa spiega il ragionamento - era stata anche una parola pensata da Angelica. Che ci riproverà comunque domani.

