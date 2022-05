Patrizia Bonetti. come sta dopo la prova del fuoco a L'Isola dei Famosi e l'ustione: l'ipotesi della richiesta di risarcimento

02 maggio 2022 a

Patriza Bonetti attesa ospite, in studio, del reality L'Isola dei Famosi nella puntata di oggi 2 maggio 2022. A inizio aprile aveva abbandonato l'Honduras in seguito alla prova del fuoco. Ustionata, era stata alcuni giorni nell'infermeria locale del reality e poi aveva deciso di abbandonare il reality e tornare in Italia per "sottoporsi" ad alcune cure. Era il 24 marzo quando Patrizia Bonetti si è sfidata con Roberta Morise alla prova del fuoco. La sfida, tra le più difficili del reality, è durata quasi sei minuti e ha avuto come risultato che entrambe le sfidanti hanno avuto dei problemi: Morise aveva una coscia fasciata, mentre Bonetti non è mai più rientrata in gioco.

Indiscrezioni poi hanno raccontato che Bonetti avrebbe chiesto un milione di euro di risarcimento per le ustioni riportate durante la prova del fuoco. E chissà che la puntata di oggi e la sua ospitata non possa essere la giusta situazione per togliere un po' di nubi sulla questione della richiesta di risarcimento.

Ma chi è Patrizia Bonetti? E' una web influencer e modella italo-cubana. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima, sfilando sulle passerelle di Parigi, e partecipando ad alcune campagne pubblicitarie di noti brand. Ha frequentato l’università della Luiss a Roma, ma ha abbandonato gli studi focalizzandosi sulla carriera nel mondo dello spettacolo. In tv ha preso parte anche alla quindicesima edizione del Grande Fratello all’epoca condotto da Barbara d’Urso: è entrata nella casa più spiata d’Italia che aveva 22 anni. Durante questa esperienza, nacque una particolare complicità con Luigi Mario Favoloso, che però ai quei tempi era impegnato con Nina Moric. La giovane è molto conosciuta anche grazie ai suoi amori. Tra i suoi trascorsi sentimentali, troviamo una relazione con il manager Gianluca Vacchi e una con l’immobiliarista Stefano Ricucci. Poi, una liaison con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio e ci sarebbe anche stato un flirt con Fabrizio Corona. Attualmente Patrizia dice di essere single.

