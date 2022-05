Fabrizia Santarelli chi è la modella nuova naufraga: ex Avanti un altro e Miss Curve d'Italia

02 maggio 2022 a

Fabrizia Santarelli nuova naufraga del reality L'Isola dei Famosi 2022. La showgirl si è fatta conoscere nei panni di Boa Sorte ad Avanti un altro. Ora questa nuova e accattivante sfida di partecipare al reality in onda. Avventura che inizierà nella puntata di oggi, lunedì 2 maggio 2022.

"Presto sarò una vostra compagna di avventure all'Isola", ha esordito la Santarelli in una clip, per poi aggiungere: "Sono single da un po' e i tramonti mi aiuteranno a lasciare il cuore". La giovane ha delineato il profilo del suo uomo ideale, che "deve essere senz'altro colto e intellligente, data la mia laurea 110 e lode in Giurisprudenza". Poi al fratello di Guendalina ha detto: "Ho un grande debole per l'accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia". Lei si definisce romantica, pertanto il suo partner ideale la deve "portare a vedere i tramonti, scrivere il suo nome sulla sabbia e cantare le canzoni di Claudio Baglioni". E Fabrizia è convinta che sull'Isola già ci sia un naufrago che possa stupirla...

Ma chi è Fabrizia Santarelli? Originaria di Bari, 29 anni dopo essersi diplomata al Liceo Classico ha intrapreso gli studi in Giurisprudenza, laureandosi a pieni voti e dedicandosi alla pratica forense. Nel frattempo ha tenuto viva anche la passione per la moda che l'aveva spinta, nel 2011 a partecipare a Miss Italia. In precedenza aveva vinto la fascia Miss Curve d'Italia. Ha collaborato con i più importanti brand di moda come modella, ma ha deciso di affinare le sue abilità studiando recitazione e diplomandosi all’Accademia del Cinema di Roma. Scelta da Paolo Bonolis ad Avanti un altro come Bona Sorte mora, alternandosi alla “classica” Bona Sorte bionda interpretata da Francesca Brambilla. Il 2021, però, è stato un anno ancor più fortunato per la giovane modella, scelta per un piccolo ruolo nella miniserie di Mediaset Storia di una famiglia perbene, dove ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Simona Cavallari e Giuseppe Zeno.

