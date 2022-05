Beatriz Marino, chi è la modella brasiliana ex di Roger Balduino: come si sono conosciuti

02 maggio 2022 a

Beatriz Marino sbarcherà in Houndaras per un confronto con Roger Baldunio - suo ex fidanzato - che durante L'Isola dei Famosi si è impegnato con Estefania Bernal, conosciuta proprio all'interno del reality. Il faccia a faccia è previsto proprio per la puntata di stasera, 2 maggio 2022. Proprio Ilary Blasi durante una puntata le ha proposto di partire per l'Honduras per avere un confronto dal vivo con il suo ex. I due si sono scontrati in un faccia a faccia, da remoto, in una delle scorse serate in diretta su Canale 5: lei sostiene che il concorrente del reality l'abbia mentita riguardo le sorti della loro relazione.

Ma chi è Beatriz Marino? Modella brasiliana originaria di San Paolo, vive a Milano. Ha studiato legge e poi è entrata nel campo della moda e, ora, dello spettacolo. Su Instagram vanta tanti followers. Proprio durante uno shooting ha conosciuto Roger. Stando a quanto rivelato da lei nello studio dell'Isola dei Famosi, la storia tra loro non era finita prima che lui partisse per l'Honduras: "Stavamo insieme prima di partire. Vedo che hai dimenticato velocemente tutto ciò che ci siamo detti prima che tu partissi". A mettere un punto sarebbe stato dunque il naufrago che dall'Isola dei Famosi, dove ha conosciuto Estefania Bernal, le ha confessato che le cose sono cambiate: "Stando qui ho capito tante cose".

Per Beatriz Marino l’isolana ha peccato di “poca sorellanza” nei suoi confronti ed è convinta che Roger tornerà da lei. Così Ilary Blasi ha colto la palla al balzo. Chissà chi vincerà questa sfida sentimentale.

