L'Isola dei Famosi, stasera in tv 2 maggio su Canale5: arriva Beatriz Marino, confronto con Roger Balduino ed Estefania Bernal

Stasera in tv - lunedì 2 maggio 2022 - su Canale5, dalle ore 21.40, va in onda la tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

Questa sera Beatriz Marino sbarcherà sull'Isola per un faccia a faccia con l'ex fidanzato Roger Balduino ed Estefania Bernal, con cui è nata una storia d'amore a pochi giorni dall'inizio del reality. Nel corso della puntata Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni saranno i protagonisti di una sfida per scampare a una punizione. Tutti i naufraghi si batteranno poi in una prova per determinare il primo nominato della puntata.

Uno tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Un'eliminazione definitiva, invece, avverrà proprio a Playa Sgamada: chi dovrà tornare in Italia tra Ilona Staller, Licia Nunez e Lory Del Santo? A deciderlo sarà il voto dei telespettatori. Inoltre, come ha comunicato Ilary nell'ultima puntata, una nuova naufraga sarebbe pronta a sbarcare in Honduras. Si tratta di Fabrizia Santarelli: "Presto sarò una vostra compagna di avventure all'Isola. Sono single da un po' e i tramonti mi aiuteranno a lasciare il cuore. Il mio uomo ideale deve essere senz'altro colto e intellligente, data la mia laurea 110 e lode in Giurisprudenza. Ho un grande debole per l'accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia" ha detto raccontandosi in un videoclip.

