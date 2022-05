Quarta Repubblica, stasera in tv 2 maggio su Rete4: gli ospiti e due reportage dalle zone vicino alla guerra

02 maggio 2022 a

Stasera in tv - oggi 2 maggio 2022 - torna l'appuntamento del lunedì su Rete4 con Quarta Repubblica (0re 21.20), il talk con servizi di approfondimento sui maggiori casi di attualità e - in particolare - sulla guerra in Ucraina. Alla conduzione sempre Nicola Porro. Oltre agli aggiornamenti dal fronte Ucraino, parlerà della possibilità che il conflitto si possa espandere in una vera e propria guerra più grande. Si parlerà di gas e del ricatto che sta colpendo la Bulgaria e verrà mostrato un reportage sulla situazione in Moldavia.

Come da comunicato stampa, stasera: “in primo piano ancora il conflitto in Ucraina: le armi segrete di Putin che minaccia “la guerra totale”, la distruzione di Mariupol, il destino di Kherson, il ricatto del gas e il ritorno alle centrali a carbone. Ad analizzare in diretta le corrispondenze degli inviati, tra gli altri, l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, il vicepresidente del M5S Michele Gubitosa, Eleonora Forenza di Rifondazione comunista.

Da segnalare due reportage: uno dalla Moldavia che teme di subire lo stesso destino dell’Ucraina e un altro dalla Bulgaria, Paese a cui la Russia taglia le forniture di gas dopo il rifiuto di pagarle in rubli. Anche stasera ascolteremo gli interventi di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi”.

