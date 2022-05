Made in Sud, perché Clementino non c'è: è positivo al Covid. Le anticipazioni e gli ospiti della puntata stasera, lunedì 2 maggio, in tv su Rai2

02 maggio 2022 a

Nuovo e appassionante appuntamento con Made in Sud questa sera, lunedì 2 maggio, su Rai 2 in prima serata. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, torna lo show comico condotto da Lorella Boccia e Clementino, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. Sul palco tornano Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga. Uno dei due conduttori questa sera non ci sarà: si tratta di Clementino. Andiamo a vedere perché.

Oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico per portare al pubblico tre ore di spensieratezza: gli Arteteca alle prese con le loro vicissitudini di coppia e famigliari; il trio dei Gemelli di Guidonia; i monologhisti Simone Schettino con le sue riflessioni sull’attualità, Ciro Giustiniani e Maurizio Battista. E ancora: Mino Abbacuccio con il personaggio Ciruzzo e Mariano Bruno col tormentone “Totore t’ ‘o truove“. Spazio poi al trio Caputo – Ceruti – D’Ausilio che portano in scena spaccati di vita quotidiana con divertenti sketch e il duo formato da Pasquale Palma e Gennaro Scarpato con il tormentone “Otakkiò & Otammé”. Emozioni in musica non mancheranno nel corso della puntata grazie al duo inedito formato da Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.

Chi non sarà della serata, invece, è Clementino. Il conduttore, infatti, salterà la puntata di oggi per via della sua positività al Covid. E' stato lo stesso rapper ad annunciare l'assenza con un post sui suoi social. "Ciao Ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! Sono Positivo al Covid. (Picco massimo). Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso! Intanto alle 14 fuori una bomba che vi farà saltare dalla sedia!!".

