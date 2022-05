Folco Terzani, chi è il figlio del giornalista e scrittore Tiziano, inviato di guerra. Il libro scritto quando il padre stava per morire e i figli

02 maggio 2022 a

Appuntamento classico di Rai 1 con Oggi è un altro giorno a partire dalle 14 su Rai 1 anche nella giornata odierna, lunedì 2 maggio. Tra gli ospiti della puntata del programma condotto da Serena Bortone ci sarà anche Folco Terziani, scrittore e figlio del giornalista e autore Tiziano, storico inviato di guerra e firma del giornale tedesco Der Spiegel.

Nato a New York nel 1969, vive la sua infanzia nei paesi in cui il padre è inviato: si sposta quindi tra la grande mela, Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Bangkok e Nuova Delhi. La scuola la frequenta in Cina, mentre l'Università viene frequentata a Cambridge, dove si laurea in lettere moderne. Successivamente si iscrive alla New York University Film School. Cura nel 2006 il libro del padre La fine è il mio inizio, dal quale ha sceneggiato anche un film, mentre nel 2011 e nel 2017 ha pubblicato due libri, A piedi nudi sulla terra e Il cane, il lupo e Dio.

Parlando del libro del padre da lui curato, ai microfoni del Corriere della Sera ha detto: "Avevo 35 anni, abitavo negli Stati Uniti e ricevetti una lettera dal babbo, lui amava molto scrivere lettere. Spesso però quelle lettere non volevo leggerle, ma stavolta scriveva che aveva poco tempo da vivere e che avrebbe voluto raccontarmi la sua vita. Mi chiedeva se potevo raggiungere in Orsigna, sull’Appenino pistoiese, per ripercorrere insieme il suo grande viaggio della vita, e poi scriverci un libro. E così cominciò l’avventura. Nella casa a Orsigna, in cui lui è andato a finire i suoi giorni, ci vivo ormai da anni e qui sono nati i miei figli. Lui, alla scelta dell’isolamento c’è arrivato alla fine, io a 30 anni, quando già bazzicavo gli asceti in India".

