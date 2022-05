Che tempo che fa, perché non va in onda. Su Rai3 il Concertone del Primo Maggio: i cantanti sul palco

01 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv - domenica 1 maggio 2022 - non va in onda su Rai3 la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Dopo lo stop pasquale infatti l'ormai storica trasmissione andrà incontro a un altro stop per fare posto - in concomitanza con la Festa dei lavoratori - al Concertone del Primo Maggio in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per la prima volta dopo la pandemia. Che tempo che fa però tornerà la prossima settimana, domenica 8 maggio.

Dunque l’intero pomeriggio e la serata di domenica 1 maggio su Rai3 saranno occupati dalla diretta del concerto condotto da Ambra Angiolini, in live streaming da Roma. La kermesse musicale, infatti, andrà in onda su Rai3 e Rai Radio2, dalle 15.30 fino alle ore 19. La diretta continuerà poi dalle 20 alle 24.

Ambra Angiolini e la frecciata ad Allegri nel monologo degli sbagli: "L'ultimo nel 2017". Poi canta T'appartengo

A rendere ancora più urgente la tradizione del Concertone, inoltre, si aggiunge quest’anno la nostalgia dell’evento dopo due anni di stop dovuti alle misure anti-Covid. Ci sarà il cast originale di Notre Dame de Paris. Presente pure la band ucraina GO-A. Saliranno sul palco - tra gli altri - i seguenti cantanti: Carmen Consoli, Coez, Clementino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fasma, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mace con Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Ornella Vanoni, Rkomi, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

Valerio Lundini, il video della versione di Brividi con Topo Gigio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.