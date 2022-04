L'Eredità, Ivan campione il 30 aprile 2022 poi perde alla Ghigliottina

30 aprile 2022 a

Nuovo campione nel quiz-game de L'Eredità (Rai1). La puntata di sabato 30 aprile 2022 vede Ivan - appassionato di surf - primeggiare anche se poi, nel gioco finale della Ghigliottina, non riesce a trovare la parola giusta per vincere il montepremi in palio. Una puntata che ha visto nuovamente in pista Claudia. La campionessa romana ieri era stata eliminata ma, grazie alla regola delle sette vittorie consecutive alla Ghigliottina, è potuta tornare in studio non buttando via questa occasione e ottenendo l'ingresso al trillo che le vale la partecipazione alla trentunesima puntata del programma condotto da Flavio Insinna. Il record di Alessio - 37 puntate - è sempre più in bilico.

Al triello ci arrivano la campionessa Sara, la campionessa dei record Claudia e poi Ivan. Alle due domande decisive - l'agricoltura biodinamica al momento della semina prende in considerazione il calendario astronomica, chi organizza una vacanza di enoturismo progetta di degustare vini - dopo l'inizio sbagliato di Sara, risponde correttamente Ivan che così raggiunge la sua prima Ghigliottina.

Il nuovo campione alla Ghigliottina dunque parte con un montepremi di 190mila euro ma - dopo tre dimezzamenti - gioca per 23.750 euro. Le parole "da legare" sono lago, innocente, vento, mamma e discorso della luna. Ivan prova il termine forte, ma quello vincente era carezza. Potrà però riprovarci domani.

